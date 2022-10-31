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КамАЗ придавил водителя в Павлодарской области

31 Октября 2022, 18:08
КамАЗ придавил водителя в Павлодарской области
31 Октября 2022, 18:08

КамАЗ придавил водителя в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Рolisia.kz.

«31 октября около 11.20 часов на территории одного из АЗС города Аксу 41-летний водитель КамАЗ 5410, пытаясь запустить двигатель, находился под автомашиной. В момент, когда двигатель запустился, машина двинулась с места и придавила водителя. В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Назначена экспертиза, проводится проверка.








Кадр из видео

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