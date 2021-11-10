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    «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО

    10 Ноября 2021, 17:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области грузовик перевернулся на скользкой загородной дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарным утром сообщили о том, что на дороге «Нур-Султан-Петропавловск», вблизи села Обуховки, горит «КамАЗ».

    «К месту аварии выехал пожарный пост № 27 пожарной части № 14 села Келлеровка Тайыншинского района. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что в результате аварии «КамАЗ» с прицепом перевернулся и произошло возгорание кабины автомобиля. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировали в пресс-службе.

    В пресс-службе департамента полиции добавили, что водитель груженого щебнем «КамАЗа» не справился с рулевым управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание. По факту аварии в отношении водителя собрали административный материал.

    Накануне синоптики предупреждали жителей региона о возможном гололеде на дороге и сильном тумане. Ночью по области прошел мокрый снег.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП
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