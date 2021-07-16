Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    КамАЗ опрокинулся в Аксае, задев автобусную остановку

    16 Июля 2021, 07:45

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, КамАЗ опрокинулся в Аксае в микрорайоне Кызылтал в полдень 14 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    - 31-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. По данному факту был составлен протокол по ст.610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», - сообщили в пресс-службе полиции.

    Стоит отметить, что КамАЗ задел автобусную остановку. К счастью, никто не пострадал.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске