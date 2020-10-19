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    Камалжан Надыров покинул пост главы управления общественного здоровья Алматы

    19 Октября 2020, 14:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камалжан Надыров покинул пост руководителя управления общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

    Отмечается, что от должности он освобожден в соответствии с поданным заявлением по собственному желанию.

    Напомним, пост руководителя общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров занимал с июня текущего года.

    Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983 года. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова по специальности лечебное дело, Университет Туран - специальность экономист. Магистр общественного здравоохранения. Также окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур).

    Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова.

    С 2014 года работал заместителем директора департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения.

    В 2015-2017 гг. занимал должность директора Республиканского диагностического центра (филиал «University Medical Center»).

    В 2017-2019 годы работал руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны.

    В марте 2019 года был назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Алматы Здравоохранение
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