Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Камалжан Надыров освобожден от должности вице-министра здравоохранения

    21 Апреля 2020, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Надыров Камалжан Талгатович освобождается от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    К. Надыров родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран, Высшую школу общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур), группа клиник «Florence Nightingale» (Турция), «Oxford «Social Health Insurance system» (Германия).

    В 2007-2014 годы работал в Научном центре урологии им. Б. У. Джарбусынова: клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора.

    В структуре Министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора Департамента стандартизации медицинских услуг.

    В 2016–2017 годы возглавлял Республиканский диагностический центр — директор филиала «University Medical Center».

    В 2017–2018 годы — руководитель Управления здравоохранения города Астаны.

    С марта 2018 по март 2019 года работал руководителем Управления общественного здравоохранения города Астаны.

    С марта 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра здравоохранения РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Отставки Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая