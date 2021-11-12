Камалжан Надыров назначен ректором медицинского университета «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Камалжан Надыров назначен ректором медицинского университета «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу вуза.

На всеобщем собрании руководства и сотрудников Медицинского университета «Астана», где принял участие министр здравоохранения РК Алексей Цой, были объявлены новый ректор и новые члены Совета директоров общества. Председателем Совета директоров избран Сексенбаев Бахытжан Дерибсалиевич, новый независимый директор – Суентаев Дамир Серкбаевич.

Также, по решению конкурсной комиссии, министр объявил, что председателем правления - ректором НАО «Медицинский университет Астана» назначен Надыров Камалжан Талгатович.

Камалжан Надыров родился в 1983 году в городе Алматы. Является выпускником Казахского государственного медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Также обучался в университете «Туран», Высшей школе общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур), группе клиник Florence Nightingale (Турция), Oxford Social Health Insurance system (Германия). Является магистром делового администрирования по специальности «Общественное здравоохранение» (МВА) и магистром делового администрирования по специальности «Бизнес администрирование» (Execuitive MBA).

С 2007 по 2014 год – работал в Научном центре урологии им. Б.У. Джарбусынова клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора.

В структуре Министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора Департамента стандартизации медицинских услуг.

С 2016 по 2017 год – возглавлял Республиканский диагностический центр — директор филиала University Medical Center.

С 2017 по 2018 год – руководитель Управления здравоохранения города Астаны.

С марта 2018 по март 2019 года – руководитель Управления общественного здравоохранения города Астаны.

С 2019 по 2020 год – вице-министр здравоохранения РК.

С июня по октябрь 2020 года – руководитель Управления общественного здоровья Алматы.

С 2020 года работал в должности руководителя Национального научного центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.

Награды и медали: медали «Ерен еңбегі үшін», «Единства народа Казахстана», нагрудные знаки «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».



