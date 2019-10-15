Камаль Арадж: Опыт Казахстана в сфере сокращения оружия массового поражения важен для Иордании

АММАН. КАЗИНФОРМ – В ноябре 2019 года ожидается заседание ООН, посвященное теме отказа от применения оружия массового поражения на Ближнем Востоке, которое возглавит Иордания. В преддверии этого события заместитель председателя Иорданского агентства по атомной энергии Камаль Арадж в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о состоянии казахстанско-иорданского сотрудничества в области ядерного нераспространения и развития мирного атома, а также о важности опыта РК в этом направлении.

По словам К. Араджа, несмотря на то, что Казахстан накануне своей независимости был ядерной державой, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев проявил волю и закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон, считавшийся одним из крупнейших в мире.

Это решение повлияло на весь мир, а также и на ООН, которая инициировала подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в сентябре 1996 года, отмечает иорданский эксперт.

К. Арадж подчеркнул, что иорданцы и его коллектив в частности, благодарны Первому Президенту РК Н. Назарбаеву за то, что он в 2016 году решил первым удостоить Премией за «Мир без ядерного оружия и международную безопасность» Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II ибн Хусейна. По словам К. Араджа, казахстанское руководство тем самым высоко оценило усердие Его Величества Короля Абдаллы II в деле сдерживания ядерных программ и сокращения использования оружия массового поражения (ОМП) на Ближнем Востоке - регионе, который очень нуждается в разоружении.

«Работа Казахстана в этом направлении очень важна, поскольку пример вашей страны позволит нам утвердиться на новой философии - философии отказа от оружия. Почему так важен пример Казахстана? Потому что ранее это было ядерное государство, которое осознало, что ядерное оружие не в состоянии помочь в достижении мира, оно не принесет пользы и блага ни одному государству. Что касается Иордании, то подчеркну, что Его Величество Король Абдалла II прилагает немалые усилия для того, чтобы превратить регион Ближнего Востока в зону, свободную от ядерного вооружения и оружия массового поражения», - отметил зампредседателя Иорданского агентства по атомной энергии К. Арадж.

По словам К. Араджа, в ноябре 2019 года должно пройти заседание ООН, посвященное теме отказа от применения оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Подобного рода заседание уже проводилось в 2012 году, однако в этот раз заседание возглавит Иордания.

«Мы надеемся, что Его Величеству Королю Абдалле II удастся убедить участников заседания в ООН в необходимости создания зоны, свободной от применения ОМП, и что в ходе заседания удастся достичь положительных результатов. Хотелось бы отметить, что некоторые страны в регионе отказываются подписать договор. Они согласны ограничить распространение ОМП, но не согласны с отказом от его применения», - рассказал зампредседателя Иорданского агентства по атомной энергии.

Камаль Арадж отметил, что Казахстан и Иордания продолжат сотрудничество в деле разоружения.

«Около 10 лет назад к нам в Иорданию приезжали казахстанские специалисты в области энергетики, которые помогли обнаружить и подтвердить месторождения урана. Согласно исследованиям, Иордания располагает более 47 тоннами урана. Также Иордания сотрудничает с компанией «Казатомпром». Кроме того, сегодня мы, подобно казахстанским коллегам, изучаем вопрос строительства и ввода в эксплуатацию атомных заводов», - отметил он.

К. Арадж подчеркнул, что Казахстан обладает богатым опытом в атомной отрасли, который также необходим Иордании.

«В частности, у вас есть Банк низкообогащенного урана (БНОУ), одобренный МАГАТЭ. Мы тоже хотели бы создать подобную структуру. Несмотря на то, что мы располагаем специалистами в этой области, в настоящий момент Иордания не занимается добычей урана. У нас нет необходимого опыта в этой сфере. Для получения опыта мы должны привлечь иностранные компании и специалистов, в том числе и из Казахстана, которые многие годы работают в этой отрасли», - подытожил Камаль Арадж.