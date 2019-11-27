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Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совбеза Кыргызстана Дамиром Сагынбаевым
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника Президента Республики Казахстан – Секретаря Совета Безопасности Калмуханбета Касымова и Секретаря Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамира Сагынбаева, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями о текущих и прогнозируемых рисках и угрозах региональной безопасности, подробно рассмотрели совместное противодействие проявлениям международного терроризма и религиозного экстремизма.
Также в ходе консультаций обсуждалось сотрудничество государственных органов двух стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нарушениями миграционного законодательства. Был проведен анализ состояния взаимодействия в данных сферах и предложены рекомендации по его улучшению.
По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран. Кроме того, К.Касымов и Д.Сагынбаев подписали План сотрудничества между аппаратами советов безопасности Казахстана и Кыргызстана на 2020-2021 годы.
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