Калияр Айтмухамбетов назначен заместителем акима ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Западно-Казахстанской области заместителем акима области назначен Айтмухамбетов Калияр Шадиярович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Айтмухамбетов Калияр Шадиярович - 1969 года рождения. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный университет и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «бухгалтер-финансист», «бакалавр юриспруденции».

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Кызылкульский Чингирлауского района. В разные годы работал: -​ заместителем директора по молодежной работе совхоза Кызылкульский, агрономом отделения №2 Шоктыбай Чингирлауского района; -​ главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Чингирлауского района; -​ начальником отдела занятости и социальной защиты населения Чингирлауского района; -​ руководителем аппарата акима, заместителем акима Чингирлауского района; - руководителем управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области. До сегодняшнего дня работал акимом Акжаикского района Западно-Казахстанской области. Айтмухамбетов Калияр Шадиярович будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарии.