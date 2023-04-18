Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Калия Туренова назначена заместителем акима Петропавловска

    18 Апреля 2023, 19:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска назначили нового заместителя акима города по социальной сфере, руководителя аппарата и и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, заместителем Руслана Анбаева по социальной сфере стала Калия Туренова. 57 лет. Уроженка Исилькульского района Омской области.

    Имеет 40-летний трудовой стаж. С 1983-го года работала преподавателем, заведующей отделом по языкам, отделом внутренней политики и социально-культурной сферы, заместителем акима района М. Жумабаева, в национальных компаниях страны. С мая 2017-го года до настоящего назначения руководила аппаратом акима города Петропавловска.

    Вместо К.Баталовой руководителем аппарата акима города назначили Ольгу Абдрахманову. 55 лет, родилась в Петропавловске. Трудовой стаж – 38 лет. Работала монтажницей радиоаппаратуры, инженером-лаборантом Петропавловского завода имени С.М. Кирова. С января 2013-го года до настоящего назначения занимала должность руководителя организационно-инспекторского отдела.

    И.о. обязанности руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Еркин Илеюсизов. Уроженец села Явленки Ленинского района, 49 лет. Трудовую деятельность начал в 1996-м году в должности главного специалиста Пресновского районного управления экологии и биоресурсов Северо-Казахстанской области. Последняя должность - руководитель производственно-технического обеспечения группы технического надзора ТОО «Казстройсистема» (Астана).

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    За срыв ввода в эксплуатацию онкоцентра в Таразе раскритиковал подрядчиков Нуржан Нуржигитов
    Почти три часа тушили камыш в Петропавловске
    Марат Мурзиев назначен заместителем  акима Атырауской области
    Акимы обязаны ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам - Высшая аудиторская палата
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров