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    Калифорния запретит продажу новых машин на топливе к 2035 году

    26 Августа 2022 12:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) проголосовал за запрет продажи новых автомобилей на топливе в штате к 2035 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Согласно плану CARB «Передовые чистые автомобили II» (Advanced Clean Cars II), все новые автомобили, проданные после 2035 года, должны быть с нулевым уровнем выброса.

    Данные меры будут вводиться поэтапно для уменьшения количества транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе.

    Так, 35% новых проданных легковых автомобилей должны будут питаться от аккумуляторных батарей или водорода в 2026 году, 51% к 2028 году, 68% к 2030 году и 100% к 2035 году. В дополнение к этим целям, в плане намечена цель к 2045 году иметь автомобили средней и большой грузоподъемности с нулевым уровнем выбросов.

    По данным Альянса автомобильных инноваций, компания Ford намерено присоединится к плану штата в производстве электротранспорта. Директор по устойчивому развитию Ford Боб Холикросс сообщил, что они намерены инвестировать в электромобили и аккумуляторы более 50 млрд долларов к 2026 году.

    Вместе с тем, план предусматривает установление более строгих стандартов для легковых и грузовых автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания.

    В настоящее время на транспортный сектор Калифорнии приходится около 50% выбросов парниковых газов в штате. Фактически транспортные средства, работающие на бензине или дизельном топливе, являются крупнейшим в штате источником парниковых газов, смога и вредных частиц.

    Несогласные с планом Калифорнийский альянс за рабочие места и коалиция «Исправим наши дороги» обеспокоены тем, что потеря десятков миллиардов долларов финансирования за счет налогов на топливо со временем приведет к ухудшению состояния дорог и транспортной инфраструктуры штата. Также это может привести к потере сотни тысяч рабочих мест среднего класса.


    Фото: www.npr.org

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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