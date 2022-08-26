Калифорния запретит продажу новых машин на топливе к 2035 году

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) проголосовал за запрет продажи новых автомобилей на топливе в штате к 2035 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Согласно плану CARB «Передовые чистые автомобили II» (Advanced Clean Cars II), все новые автомобили, проданные после 2035 года, должны быть с нулевым уровнем выброса.

Данные меры будут вводиться поэтапно для уменьшения количества транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе.

Так, 35% новых проданных легковых автомобилей должны будут питаться от аккумуляторных батарей или водорода в 2026 году, 51% к 2028 году, 68% к 2030 году и 100% к 2035 году. В дополнение к этим целям, в плане намечена цель к 2045 году иметь автомобили средней и большой грузоподъемности с нулевым уровнем выбросов.

По данным Альянса автомобильных инноваций, компания Ford намерено присоединится к плану штата в производстве электротранспорта. Директор по устойчивому развитию Ford Боб Холикросс сообщил, что они намерены инвестировать в электромобили и аккумуляторы более 50 млрд долларов к 2026 году.

Вместе с тем, план предусматривает установление более строгих стандартов для легковых и грузовых автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания.

В настоящее время на транспортный сектор Калифорнии приходится около 50% выбросов парниковых газов в штате. Фактически транспортные средства, работающие на бензине или дизельном топливе, являются крупнейшим в штате источником парниковых газов, смога и вредных частиц.

Несогласные с планом Калифорнийский альянс за рабочие места и коалиция «Исправим наши дороги» обеспокоены тем, что потеря десятков миллиардов долларов финансирования за счет налогов на топливо со временем приведет к ухудшению состояния дорог и транспортной инфраструктуры штата. Также это может привести к потере сотни тысяч рабочих мест среднего класса.





Фото: www.npr.org