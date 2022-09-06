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    Калифорния может остаться без электроэнергии из-за сильной жары

    6 Сентября 2022, 11:20

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Вероятность перебоев в подаче электроэнергии в Калифорнии возрастет в ближайшие дни из-за повышения температуры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Президент и главный исполнительный директор Калифорнийского независимого системного оператора Эллиот Майнцер сообщил, что спрос на энергию возможно превысит предложение в жаркую погоду, когда люди включают свои кондиционеры.

    Большинство из 39 млн жителей Калифорнии сталкиваются с чрезвычайно жаркой погодой. Ожидается, что температура в штате в течение нескольких дней будет достигать 46 градусов по Цельсию. В Лос-Анджелесе температура уже превысила 38 градусов по Цельсию, что является необычно высокой температурой для сентября.

    По словам Э.Майнцера, в субботу вечером штат использовал около 44 тыс. мегаватт электроэнергии. Предполагается, что ко вторнику этот показатель увеличится до более чем 50 тыс. мегаватт, что приблизится к рекордному уровню потребления энергии, установленному в 2006 году. Но государство предпочло бы ограничить спрос, чем проверять на прочность энергосистемы.

    Энергокомпании со среды призывают людей использовать меньше электроэнергии с 16:00 до 21:00 часов, поддерживая температуру кондиционеров на уровне 25,5 градусов по Цельсию или выше и избегать использования крупных бытовых приборов, таких как духовки и посудомоечные машины.

    У управляющих сетями есть несколько вариантов, доступных перед отключением электроэнергии, например, подключение резервных генераторов, покупка большего количества электроэнергии в других штатах и использование так называемых программ реагирования на спрос, когда людям платят за меньшее потребление энергии.

    Энергосистема Калифорнии работает на различных ресурсах. Так, солнечная энергия начинает падать ближе к вечеру, что является самым жарким временем суток в некоторых частях штата. Электростанции на природном газе, которые используются в качестве резервного источника питания, не так надежны в жаркую погоду. Гидроэнергетические ресурсы ограничены из-за засухи. На атомную энергетику приходилось около 5% энергоснабжения Калифорнии, которые планируется закрыть в 2025 году.

    Несколько сотен тысяч калифорнийцев остались без электричества в результате веерных отключений в августе 2020 года из-за жаркой погоды.

    Фото: cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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