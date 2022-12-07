Какую зарплату получали казахстанцы в ноябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ноябре этого года средняя арифметическая предлагаемая заработная плата за месяц составила 299 816 тенге, что на 6,6% больше показателей прошлого месяца. Такие цифры опубликовала компания HeadHunter Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Медианная предлагаемая заработная плата – 215 493 тенге. Рост 3,5% к прошлому месяцу. Медианная зарплата – это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина – больше», - говорится в отчете по заработным платам ноября 2022 года.

Максимальная заработная плата была в области консультирования – 1 млн 953 тысячи тенге, наименьшая – у домашнего персонала (50 тысяч тенге). Больше 1 млн тенге за месяц смогли заработать специалисты в таких сферах, как высший менеджмент, информационные технологии, строительство и недвижимость, медицина и фармацевтика, продажи, спортивные клубы, салоны красоты, банки, инвестиции и лизинг, туризм, гостиницы, рестораны, маркетинг, PR, искусство, развлечения, масс-медиа, рабочий персонал, наука и образование, домашний персонал.



