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      Вооруженные силы

    Какую военную технику приобрели в Казахстане

    22 Декабря 2020, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О процессе оснащения Вооруженных сил новыми вооружениями и военной техникой рассказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году приобретено более 370 единиц, капитально отремонтировано и модернизировано свыше 200 единиц военной техники. В Вооруженные силы Казахстана впервые поступили зенитно-ракетные комплексы «Бук». Кроме того, приняты на вооружение и осуществляют контроль за воздушным пространством страны радиолокационные станции обнаружения маловысотных целей «Роса». Приобретаются радиолокационные станции «Нур» отечественного производства», - сказал министр обороны в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Для развития артиллерийской разведки принята на вооружение радиолокационная станция разведки движущихся целей и контрбатарейной борьбы «Платформа». Процесс оснащения такими средствами, как отметил министр, будет продолжен.

    «В войска также поступают современные самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35, разведывательные беспилотные летательные аппараты. Взят решительный курс на избавление от неиспользуемого военного имущества, которое передается профильному ведомству», - сообщил глава Минобороны.

    По словам министра, для обновления военной техники и накопления боеприпасов Министерством обороны инициировано производство в стране некоторых новых видов вооружения.

    «Это производство реактивных систем залпового огня, закладка на отечественной верфи многофункционального судна, расширение линейки боеприпасов, освоение выпуска 30 мм боеприпасов к морскому вооружению», - сказал глава ведомства.

    Также министр проинформировал, что военные учебные заведения ведут научные исследования с приоритетом на робототехнику и радиоэлектронную борьбу.

    «В войсках поощряется и развивается инициатива командиров, ведется научная работа. Военными специалистами разработаны противодронное оружие, беспилотные летательные аппараты. Создано уникальное формирование - военно-научный взвод. Им, к примеру, разработана автоматизированная система выдачи документов. Это сокращает затраты и бюрократические процедуры при оказании государственных услуг», - отметил Нурлан Ермекбаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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