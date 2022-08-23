Какую угрозу несут выброшенные просроченные лекарства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам советуют осторожно избавляться от лекарственных средств, которые хранятся в домашних аптеках, так как зачастую граждане выбрасывают просроченные лекарства в мусорный бак или сливают в канализацию. В конечном итоге это вредит здоровью самих людей. В Министерстве здравоохранения РК рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» о том, какую угрозу несут выброшенные просроченные лекарства и как их правильно утилизировать.

«Нередко люди выбрасывают неиспользованные или с истекшим сроком лекарственные средства в мусорный бак или сливают в канализацию. В конечном итоге химические вещества проникают в грунтовые воды и водохранилища, а дальше попадают в водопровод. Они выделяют токсичные и антибактериальные вещества, соли, щелочи и др. Особое внимание следует уделить антибиотикам. Их микрочастицы оседают в почве, растворяются в воде и попадают в продукты питания. В последствие этого есть вероятность, что у людей может развиться устойчивость к антибактериальным препаратам», - сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Глава департамента экспертизы лекарственных средств НЦЭЛС Шынар Байдуллаева отметила, что выброшенные на свалки бытовые отходы лекарств могут выделять опасные химические соединения.

«По данным ВОЗ, обработка и удаление медицинских отходов может создать риски для здоровья косвенно в результате высвобождения в окружающую среду патогенов или токсичных загрязнителей. Так, из-за воздействия солнца, дождя или снега, выброшенные на свалки бытовых отходов лекарства, могут начать выделять опасные химические соединения, такие как хлориды, сульфаты, а также патогены и лекарственно устойчивые микроорганизмы. Они загрязняют почву, воду, могут быть опасны для здоровья животных и людей», - сказала Шынар Байдуллаева.

Эксперт рекомендует казахстанцам соблюдать технику безопасности при обращении с медицинскими и лекарственными отходами в домашних условиях.

«В домашних условиях нужно очень осторожно избавляться от лекарств. Слив в канализацию допустим, только если производитель указал такой способ в инструкции, либо препарат водорастворим. Помните, что измельчение таблеток может привести к вдыханию порошка и даже к отравлению. Если вы избавляетесь от таких изделий, как шприц, не сгибайте и не ломайте иглу, не выбрасывайте иглу в мусорный бак, лучше предварительно поместить шприц с иглой в контейнер или прочную емкость. Перед тем, как выбросить маски и перчатки нужно сложить их в отдельный пакет», - пояснила Шынар Байдуллаева.

В настоящее время в стране не установлен и не регламентирован порядок утилизации лекарственных средств в бытовых условиях по истечении срока годности.

В Комитете отметили, что имеется приказ и.о. министра здравоохранения РК от 27 декабря 2020 года, которым утверждены правила уничтожения субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медизделий, т.е. это в основном медорганизации.

В ведомстве отметили, что Комитетом не рассматривался вопрос об утверждении порядка утилизации просроченных лекарств в домашних условиях на законодательном уровне.

Глава департамента экспертизы лекарственных средств НЦЭЛС считает, что вопрос обращения с лекарственными отходами должен решаться комплексно не только с точки зрения технологии и законодательных норм, но также с точки зрения разумного использования препаратов.

«То есть, правильно будет приобретать препараты, назначенные вашим врачом только в назначенных объемах, а также принимать лекарственные средства только в лечебных целях. Просроченные лекарства опасны, их нельзя использовать», - добавила Шынар Байдуллаева.

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля казахстанцам советуют ознакомиться с листком-вкладышем для бытовой утилизации препаратов. Он имеется в упаковке каждого лекарственного средства. В нем указана информация об уничтожении лекарств в домашних условиях. Как следует правильно утилизировать тот или иной препарат также можно уточнить у работника аптеки.

Листок-вкладыш – это инструкция по медицинскому применению лекарственного средства, которое помещается в потребительскую упаковку препарата. Он составляется в соответствии с общей характеристикой лекарственного препарата с использованием четких и понятных для потребителя терминов.

«В инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии требованиями Евразийского экономического союза, также имеется информация касательно уничтожения лекарственных препаратов «Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду», - пояснила Шынар Байдуллаева.