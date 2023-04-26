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    Какую сумму выплат получат ветераны ВОВ в честь 9 мая в Казахстане

    26 Апреля 2023, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой размер материальной помощи получат ветераны в честь 9 мая, сообщила министр труда и социальной зашиты населения РК Тамара Дуйсеенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ветеранов - 237 человек. Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения во всех областях, но где-то, может, больше. По предложению акиматов - не менее 1,5 миллиона тенге», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, на 1 мая 2020 года в Казахстане проживало 1 025 ветеранов Великой Отечественной войны, а также более 123 тысяч инвалидов ВОВ и других граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. В 2021 году насчитывалось 665 ветеранов ВОВ в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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