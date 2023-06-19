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    Какую сумму выделят на школьные принадлежности нуждающимся семьям

    19 Июня 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр просвещения РК Едил Оспан сообщил о том, какоую сумму выделят в этом учебном году для приобретения школьной формы и письменных принадлежностей нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть она начинается от более 37 тысяч тенге», - сказал Едил Оспан, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Отметим, что в прошлом году в Министерстве просвещения инициировали увеличение суммы помощи для приобретения школьной формы и письменных принадлежностей нуждающимся семьям. Если ранее выделяемая сумма варьировалась от 17 до 40 тысяч тенге, то по ходатайству Минпросвещения сумма оказания помощи теперь не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.

    Ранее сообщалось, что в этом году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. Такие цифры озвучил министр просвещения РК Гани Бейсембаев. По его данным, 11-й класс оканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на «Алтын белгі».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Минпросвещения РК
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