Какую роль Казахстан может сыграть в углублении интеграционных инициатив в Евразии

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В свете актуализации перспективы членства Азербайджана в ЕАЭС в Баку состоялся круглый стол на тему «Азербайджан – место стыковки интеграционных инициатив в Евразии». Какие вопросы обсуждали эксперты и какую роль Казахстан может сыграть в вопросе углубления интеграционных инициатив на континенте, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Основная повестка дискуссии была отведена возможности для постсоветских стран развития сотрудничества в реальных секторах экономики, в том числе и по приоритетным направлениям технологической кооперации, которая позволила бы в существенной степени повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях мировой турбулентности.

Участниками выражена уверенность в том, что проведение подобных мероприятий, которые в последнее время получают положительный отклик среди азербайджанских государственных и общественных кругов, даст соответствующий стимул и толчок для развития региональной экономической интеграции.

Среди концептуальных вопросов на повестке прений отдельно выделена реализация современных интеграционных проектов в Евразии при активной роли России, Китая, Индии и Турции в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, проекта «Один пояс, один путь» и Организация тюркских государств, в которых Азербайджану отведена особая роль, которая, в первую очередь, связана с ее уникальным и супервыгодным географическим положением, позволяющим развивать эти интеграционные проекты.

Общеизвестно, что Казахстан, расположенный в самом сердце Евразии на линии возрождения Шелкового пути, в этих интеграционных процессах занимает особое место. Учитывая актуальность этих тенденций для казахстанской стороны, корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовался мнением основного докладчика дискуссионного мероприятия, заместителя руководителя Секретариата вице-премьера России, дипломата Федора Черницына.

- Федор Валентинович, какую роль Казахстан может сыграть в вопросе углубления интеграционных инициатив в Евразии и что уже делается в этом направлении сейчас?

- Казахстан с самого начала играл самую активную позитивную и созидательную роль в интеграционном строительстве на Евразийском пространстве, начало которого было заложено еще в далеком 1994 году. С самой основы ваша страна выступала в качестве сторонника и локомотива интеграционного сближения наших государств. Это и случилось, когда мы подписали уже в 2014 году договоры об Евразийском экономическом союзе. Кстати, символично, что он был подписан в столице Республики Казахстан – в городе Астане. С тех пор уже к этому союзу присоединились еще две страны так называемой «евразийской пятерки».

Мы всегда видим позитивный подход Казахстана к развитию Евразийской экономической интеграции внутри ЕАЭС. По всем вопросам мы всегда находим развязки, у нас нет таких вопросов, по которым мы спорили и не могли бы договориться. Собственно, вот это объединение в союз и позволило нам сблизить не только наши экономики, но и ментальные модели если угодно, потому что мы постоянно заняты поиском компромисса. Это понятно, поскольку мы занимаемся интеграционным строительством и фактически конвергенцией экономик. Могут порой и возникать очень острые и чувствительные вопросы. При этом в рамках тех дискуссий, которые идут на уровне коллегии и совета Евразийской экономической комиссии неизменно находится компромисс.

Что касается будущих перспектив, тут у Казахстана особая роль, потому что уже в следующем – в 2024 году - председательство в Евразийской экономической комиссии перейдет к Республике Казахстан. И на последующее четыре года, то есть с 2024 по 2028 год председателем ЕЭК станет представитель Казахстана. Это очень серьезная, ответственная и сложная работа, которая перейдет к вашей стране. У меня нет никаких сомнений, что Казахстан справится с честью и достоинством, выполнив все поставленные цели и задачи на 100%.

- В своем выступлении Вы отметили о неизбежном соприкосновении путей Евразийского экономического союза и Организации тюркских государств. Каким образом интересы двух этих объединений могут совпадать?

- В своем выступлении я постарался разобрать основные положения «Видения тюркского мира-2040» и договора ЕАЭС, где у нас также еще есть и «Стратегия-2025». Дело в том, что по экономической корзине те формулировки, которые есть в «Видении тюркского мира-2040», они даже не схожи, а почти дословно совпадают и идентичны с договорами ЕАЭС и формулировкой нашей «Стратегии-2025». То есть речь идет о том, что в рамках ЕАЭС пять государств уже сделали то, что планируется к реализации в рамках ОТГ, при этом мы делаем одну и ту же схожую работу. Следовательно, если мы имеем ситуацию, когда есть два интеграционных объединения, которые нацелены на реализацию схожей или даже общей повестки, то, безусловно, перед нами стоит задача выработки оптимальной модели взаимодействия этих интеграционных объединений.

Здесь я привожу в пример наш позитивный опыт взаимодействия с китайскими партнерами, у которых есть инициатива «Один пояс, один путь». Как только возник этот проект и ЕАЭС, стороны договорились о сопряжении интеграционных инициатив. Совсем недавно, 16 февраля, была уже подписана дорожная карта реализации соглашения о торгово-экономическом партнерстве между государствами-членами ЕАЭС и Китаем. Поэтому, когда мы говорим о перспективах развития ОТГ в регионе и его естественного и неизбежного взаимодействия с ЕАЭС, как другим интеграционным объединением региона, я предлагаю подумать о модели сопряжения, сотрудничества. Потому что любая иная модель соперничества не будет отвечать национальным интересам других суверенных государств Евразии, и она будет ослаблена. Очевидно, что, если две модели схожи они обречены соприкасаться.

- Как Вы считаете, в каких еще сферах, направлениях Казахстан мог бы глубже интегрироваться в рамках ЕАЭС?

- На мой взгляд, страны-участники очень значительно продвинулись в части экономической интеграции в транспорте, сельском хозяйстве, у нас есть таможенные дела, тарифная политика. Но возможно мы как-то оставили на периферии нашего внимания вопросы гуманитарной сферы. В частности, например, развитие туризма, этот потенциал пока что не реализован до конца. Можно отметить также какие-то образовательные проекты. Хочу подчеркнуть, что без сотрудничества в подготовке кадров, а это образовательная отрасль, нам будет затруднительно запускать совместное производство, то есть нам нужна общая интеллектуальная база. То есть нам нужно согласовать наши программы по подготовке кадров, смотреть на нашу образовательную отрасль. Конечно, это - туризм, он прописан в нашей «Стратегии-2025». Здесь есть как раз и точка для роста, потому что с учетом тех тенденций, которые сейчас есть, наши люди хотят ездить в гости к друг другу, хотят посещать наши страны, и у нас есть масса привлекательных мест с уже готовой инфраструктурой для посещения туристами. Наверное, туристическая отрасль вполне могла бы быть еще одним драйвером роста экономики в рамках ЕАЭС.

- Спасибо за интервью!



