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    11:23, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Какую работу проводит Нацсовет общественного доверия, рассказал Ерлан Карин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента Ерлан Карин обозначил, какую работу провел Национальный совет общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал Ерлан Карин, по итогам четвертого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего в октябре, был принят специальный план мероприятий, состоящий из 21 пункта по реализации поручений Главы государства.

    «В начале января был принят последний закон в рамках первого пакета политических реформ - второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленный на отмену смертной казни. По второму пакету политических реформ на данный момент разрабатываются 5 законопроектов и один президентский указ. В свою очередь в рамках третьего пакета политических реформ в последующие дни планируется подготовить три законопроекта. Среди них снижение порога прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%, введение на избирательных бюллетенях отметку «против всех» и другие инициативы разработаны с учетом предложений членов Национального совета», - сказал в ходе пятого заседания Нацсовета Ерлан Карин.

    Помощник Президента также отметил, что в 2020 году в онлайн-формате было проведено 13 встреч членов Национального совета совместно с руководителями министерств.

    «Во время встречи члены Нацсовета поделились своими предложениями в части совершенствования работы отдельных отраслей ведомств. Несколько членов Национального совета были приглашены для работы в рабочих группах при министерствах в целях дальнейшей совместной работы. В текущем году продолжится опыт, где Глава государства будет принимать членов Национального совета общественного доверия. С момента создания совета проведено 26 подобных встреч», - отметил Ерлан Карин.

    Вместе с тем Е. Карин напомнил, что в 2020 году в ноябре был запущен сайт Национального совета ulttyqkenes.kz.


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    Заседание Нацсовета 25.02.2021 Главная Общество Нацсовет
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