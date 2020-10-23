Какую работу по профилактике коррупции проводят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Antikor Ortalygy в рамках проекта #ANTIKOR.LIVE заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен и первый заместитель руководителя департамента государственной службы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Жазира Жылкышиева провели онлайн-диалог в социальных сетях Facebook и Instagram.Об этом передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.

В ходе прямого эфира заместитель акима Бахтияр Макен рассказал о проводимой работе и ответил на интересующие вопросы. По его словам, одним из направлений, существенно снижающих коррупционные риски, является перевод госуслуг в онлайн-формат. В столице данную работу планируется довести до 100% до конца года.

«Оптимизация бизнес-процессов, устранение административных барьеров и автоматизация государственных услуг снижают коррупционные риски. Сегодня акиматом оказывается 160 государственных услуг, 140 из них автоматизированы, это 88%. До конца текущего года мы хотим полностью оцифровать все государственные услуги», – сказал в ходе прямого эфира Бахтияр Макен.

Кроме того, на сегодняшний день полностью завершена работа по переводу паспортов здоровья в электронный формат. Также по поручению Главы государства проводится оцифровка инженерных сетей, что позволит разом решить несколько задач, в том числе видеть нагрузки на сети, планировать замену, прогнозирование и моделирование процессов градостроительства. Также большое внимание в столице уделяется оптимизации расходов.

«Сокращены культурно-массовые и имиджевые мероприятия, капитальные расходы, пересмотрены расходы по бюджету развития. Таким образом, за счёт оптимизации бизнес-процессов, реорганизации и исключения дублирующих функций обеспечена экономия более 35 млрд тенге, которые были направлены на реализацию социально значимых проектов и обеспечение государственной поддержки граждан», – сказал Бахтияр Макен.

К слову, столичные школьники после перехода на дистанционное обучение были полностью обеспечены компьютерами и необходимой техникой. Работа по исключению коррупционных рисков в Нур-Султане проводится на постоянной основе.