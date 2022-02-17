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    Какую противопаводковую работу проводит МЧС РК

    17 Февраля 2022, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин на брифинге в СЦК рассказал о проводимой противопаводковой работе ведомством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях снижения негативного воздействия наводнений нами проведен анализ, по результатам которого были определены наиболее подверженные угрозе подтопления во время весеннего половодья 1010 населенных пунктов, где проживает более 800 тысяч человек», - сообщил Рустамбек Амрин.

    Как отметил спикер, ведомством на республиканском уровне совместно с заинтересованными министерствами и акиматами разработана и контролируется реализация мероприятий Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы.

    «Всего в рамках реализации 3 программных документов за 2021 год проведено берегоукрепление 51 и очистка порядка 72 км русел рек, строительство и текущий ремонт 78 км защитных дамб, строительство 2х и ремонт 6ти гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 км водоотводных каналов, установка 4 локальных систем оповещения», - добавил он.

    Кроме того, в рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий продолжается работа по переселению жителей из паводкоопасных зон. Так, в городе Атбасаре Акмолинской области снесены 455 аварийных жилых домов, расположенных в водоохранных зонах. За счет средств резерва Правительства продолжается строительство двух многоквартирных домов для 200 семей. Остается переселить 300 семей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Паводок МЧС
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