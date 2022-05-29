Какую программу готовит в День защиты детей коллектив «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международный день защиты детей «Астана Опера» планирует провести ряд интересных программ. Для самых маленьких зрителей 1-2 июня на сцене Большого зала два дня подряд будет представлен балет Т. Кочака «Белоснежка и семь гномов» в хореографии Дьюлы Харангозо. На сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой 1 июня пройдет концерт Детской театральной студии «Астана Опера» – «В театр приглашают дети», где выступят ребята хорового и балетного отделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Также в этот день гости театра смогут увидеть выставку работ воспитанников студии театральных ремесел.

«Астана Опера» в рамках Года детей провела и планирует множество интересных проектов для юных театралов. В марте с большим успехом прошла Неделя детской классической музыки, осенью планируется премьера детской оперы «Канбак шал» Жолана Дастенова.

Программу в День защиты детей откроет балет «Белоснежка и семь гномов», премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. Очевидно, что и маленьким, и взрослым нравится история о бессердечной мачехе – Королеве и забавных гномах. Во время каникул у детей есть возможность увидеть любимых героев на Большой сцене «Астана Опера» и отправиться в увлекательное путешествие в мир сказок.

К празднику ответственно готовятся и воспитанники Детской театральной студии «Астана Опера». В частности, детский хоровой коллектив репетирует яркие номера. В их числе «Ак көгершін» А. Жубанова, «Заман-ай» Т. Мухамеджанова, «Stabat Mater» Дж. Перголези, «Неаполитанская песенка» П. Чайковского, «Жаворонок» М. Глинки, «Hats» Х. Биби, «Мама» Ч.А. Биксио и многое другое. Ожидается, что в концерте примут участие молодые таланты Эльзара Кураисова, Айсулу Жанжигит, Тогжан Ермагамбет, Даниал Орекеев, Даниал Алимбаев, Бактияр Канат и другие.

«Для любого творческого коллектива естественно подводить итоги проделанной за год работы, и отчитываться перед публикой. Воспитанникам студии предоставляется уникальная возможность несколько раз в месяц выступать согласно репертуарному плану в спектаклях и концертах на большой сцене. Это отличная возможность для начинающих артистов влиться в профессию и связать свое будущее с творчеством. Так, в течение девятого сезона юные таланты исполняли оперы «Богема» Дж. Пуччини, «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, «Кармен» Ж. Бизе, музыкальную сказку Тлеугазы Бейсембека «Самұрық келген таң», в июне примут участие в операх «Тоска» и «Турандот» Дж. Пуччини. Кроме того, многие концерты для взрослых, проводимые на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой, украшают их замечательные голоса», - сообщила руководитель детского хора Алтынганым Ахметова.

Айгерим Сакен – одна из воспитанников Детской театральной студии – практически выросла в «Астана Опера», здесь она занимается с 2014 года.

«В моей семье все музыканты. Я решила пойти по их стопам и связать свое будущее с музыкой. Добиться этой цели помогает детская театральная студия «Астана Опера», потому что мы занимаемся с очень квалифицированными преподавателями. Здесь часто встречаем мировых знаменитостей и имеем возможность видеть их выступления, пообщаться с ними», - поделилась Айгерим.

Воспитанники балетной студии в этом концерте исполнят отрывки из спектаклей «Щелкунчик», «Спящая красавица» П. Чайковского, вариации из первого и третьего актов балета «Дон Кихот» Л. Минкуса, вариации из балета «Корсар». А. Адана.

Помимо хорового и балетного отделений театральной студии, которые работают с 2014 года, свои таланты продемонстрируют и воспитанники студии театральных ремесел, открывшейся в прошлом году. Ребята приготовили свои интересные поделки и рисунки для выставки. «Это вторая выставка студии детского творчества за четыре месяца. На ней будут представлены изделия и рисунки, выполненные нашими учениками на кружках «Моделирование одежды, крой и шитье», «Лоскутное шитье», «Резьба по дереву», «Живопись и рисунок». Хочу сказать, что дети, которые занимаются в наших кружках, очень мотивированы, их навыки совершенствуются с каждым занятием», - проинформировала инспектор детской студии Бахытжан Сарсенбаева.

«Астана Опера» планирует провести День защиты детей не только, как веселый праздник для самих детей, но сделать его напоминанием обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.