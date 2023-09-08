Какую прибыль получил в этом году национальный почтовый оператор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Общественного совета АО «Самрук-Казына», прошедшем в формате открытого диалога с привлечением внешних экспертов, топ-менеджеры фонда и АО «Казпочта» представили и обсудили ключевые бизнес-показатели и достижения национального почтового оператора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в части финансовых показателей по итогам 7-ми месяцев 2023 года АО «Казпочтой» был получен чистый доход в размере 1 млрд тенге. Этот показатель был достигнут в результате роста доходов за счёт почтовых и финансовых услуг, рассчетно-кассовых операций, а также мер по оптимизации существующих расходов.

Кроме того, в двухстах сельских отделениях почтовой связи расширяется перечень доступных государственных услуг: услуги по линии ЗАГСа (повторные свидетельства о браке, о рождении и др.); все виды пособий и пенсий; подъемные для специалистов, переехавших из села; назначение жилищной помощи на оплату коммунальных услуг, приобретение угля и другие.

Член Совета директоров АО «Казпочта», соуправляющий директор по экономике и финансам АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Мират Утепов отметил, что «Казпочта» несет значительную социальную нагрузку, обеспечивает покрытие своими услугами все отдаленные регионы страны. Компания проводит большую работу по увеличению объемов обслуживаемых почтовых отправлений и, как следствие, доходов, в том числе путем пересмотра тарифной политики«.

«Мы понимаем, что процесс длительный. Одной из оперативных мер поддержки со стороны акционера является перевод части казначейских операций группы на счета почтового оператора. Эта мера позволяет Казпочте сохранять финансовую и социальную устойчивость, а фонду - дальше развивать внутригрупповую синергию», - пояснил Мират Утепов.

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова заявила, что Казпочта активно работает над улучшением качества предоставления своих услуг, как финансовых, так и почтовых.

«На сегодня 90% всех курьерских отправлений «от двери до двери» были доставлены в течении 36 часов, что существенно лучше показателей прошлого года. Внедрена система онлайн-мониторинга для отслеживания статуса всех почтовых отправлений на всём пути следования. Кроме того, Казпочта традиционно особое внимание уделяет развитию электронной коммерции и цифровизации», - подчеркнула она.