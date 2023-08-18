Какую помощь окажут семьям погибших шахтеров в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда Толеген Оспанкулов рассказал, какую помощь окажут семье шахтеров, погибших в результате ЧП на шахте «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В данном учреждении действует коллективный трудовой договор между работником и работодателем на 2022-2024 годы. В рамках того же коллективного трудового договора погибшим выплачивается 10-летняя заработная плата. В случае трагедии семьям будет предоставлена квартира, будут созданы условия для поступления их детей в вузы», - сказал Толеген Оспанкулов на брифинге на площадке Карагандинской региональной службы коммуникаций.

Он отметил, что в настоящее время помощь оказывается и шахтерам, находящимся в больнице.

«Им выплачиваются пособия по болезни, расходы, связанные с лечением, стопроцентно. Если в результате травм человек получит инвалидность, будет оказана социальная помощь», - добавил спикер.

Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной. По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске.

Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте в Карагандинской области может грозить до 7 лет тюрьмы.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.