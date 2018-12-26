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Какую погоду ждать казахстанцам 31 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологи рассказали какой будет погода в Казахстане 31 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Влияние циклона, прибывшего с запада республики, сохранится на северо-западе, севере, центре и на востоке нашей республики. Поэтому ослабление морозов накануне Нового года будет сопровождаться снегом и метелью», - сообщили в Казгидромете корреспонденту Казинформ.
При этом, в ночное время суток температура будет в пределах минус 10-15 градусов мороза и днем минус 3-10.
«На западе Казахстана с очередным антициклоном вновь похолодает в ночные часы до 15-25 мороза. На юге и юго-востоке местами пройдут небольшие осадки, ночью и утром ожидается туман и гололедные явления, ночью 2-13 мороза, днем 3-5», - добавили в гидрометцентре.
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