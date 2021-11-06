Какую ответственность несут недропользователи за приостановку разработки месторождений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о предусмотренной законодательством ответственности недропользователей за приостановку разработки месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По углеводородному сырью и урану. На сегодня в сферах углеводородов и добычи урана законодательством не установлено обязательное требование по получению разрешения государства на приостановление работ по недропользованию или продление установленного срока работ. При этом несоблюдение положений проектов влечет административную ответственность, а несоблюдение положений рабочих программ, составляемых на основании проектов, влечет ответственность, предусмотренную контрактными условиями», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, во избежание ответственности недропользователи пользуются правом внесения соответствующих изменений и дополнений в утвержденные проекты в установленном законодательством порядке, а также переутверждения рабочих программ в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями.

Он отметил, что с принятием в 2017 году Кодекса в Казахстане проведена модернизация законодательства о недрах, в рамках которой:

1) понятие рационального использования недр применительно только к разведке и разработке месторождений углеводородного сырья и урана;

2) значительно повышена роль проектных документов по недропользованию и повышен статус их экспертизы, а также предусмотрена контрактная ответственность за нарушение критичных показателей проектов по углеводородам, которые неразрывно связаны с вопросами рационального использования недр.

Учитывая сохранение в сферах углеводородов и добычи урана требований рационального использования недр, предлагаемый подход по наделению правом инвесторов своим решением переносить сроки разработки месторождения не соответствует сути концепции Кодекса, так как такие решения будут прямо влиять на рациональность использования недр.

«По твердым полезным ископаемым. Поскольку по твердым полезным ископаемым исключена государственная экспертиза проектных документов данные вопросы могут оперативно решаться в рамках процедуры изменений в контракты, заключенные до принятия Кодекса. Приостановка разработки месторождений и оптимизация сроков выполнения работ в целях сокращения убытков из-за падения цен на твердые полезные ископаемые урегулирована согласно пунктам 12-14 статьи 278 Кодекса. Важно также обратить внимание на существующую в настоящее время гибкость выполнения объемов контрактной добычи твердых полезных ископаемых в пределах 20% в физическом выражении, не требующей внесения изменений в рабочую программу контракта», - сообщил Премьер.

По новым лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых предусмотрена возможность временной приостановки выполнения обязательств по расходам на добычу в виду объективных обстоятельств, в том числе в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Данные обстоятельства предусмотрены пунктом 5 статьи 222 Кодекса.



