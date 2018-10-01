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Какую оценку дал Президент работе Бердыбека Сапарбаева

16 Октября 2018 13:50 191
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Какую оценку дал Президент работе Бердыбека Сапарбаева

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Актюбинскую область дал положительную оценку работе акима региона по реализации поручений и Посланий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства посетил образовательно-познавательный центр «Асем», центр энергоэффективности, а затем подытожил свой визит.

«В Актюбинской области конкретно делаются шаги по исполнению моих Посланий, особенно последнего, который направлен на благополучие нашей страны. По программе «7-20-25» строится жилье, первые заемщики уже получили квартиры. Социальные объекты, спортивные, культурные, строятся в регионе очень активно. Жилищное строительство тоже активное, экономика области растет на 5 процентов, это лучший показатель. Мы посетили эту школу. Вчера офтальмологическую клинику «Дару», оснащенную современным оборудованием. Я встретился с людьми, настроение хорошее. Даю хорошую оценку работе акима области, районов и исполнительной власти», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Как отметил Глава государства, в регионе ведется газификация населенных пунктов, строятся дороги, но и проблемы есть.

«Согласно Посланию самая низкая зарплата в стране вырастет в 1,5 раза, это повысит благосостояние нескольких тысяч человек. Но чтобы улучшилось благосостояние в целом, надо трудиться. Тот, кто трудится, живет неплохо в Казахстане. Я даю положительную оценку работе Бердыбека Сапарбаева», - сказал Президент.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Президент Казахстана, Акимат,
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Автор:

Самал Ендибаева

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