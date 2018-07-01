Какую наценку делают перекупщики билетов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О механизмах борьбы с перекупщиками билетов рассказал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом поступающих в агентство обращений, а также информации, размещаемой в Интернете и в социальных сетях о том, что есть определенные проблемы в плане приобретения билетов в жд-кассах, начиная с 17 июля во всех регионах совместно с представителями общественных организаций проводится анализ, мониторинг ситуации методом тайного покупателя», - сказал О. Бектенов в кулуарах АДГСПК.

По его словам, проблема перекупщиков известна с давних пор.

«В летний период начинается ажиотаж, когда в кассах билетов нет, при этом на территории жд-вокзалов есть много посредников. И обратившись к ним, можно проблему легко решить, билет всегда находится. Мониторинг это полностью подтверждает. Есть факты, когда с посредниками наши общественники вошли в контакт, причем снимали это на видео, все это подтвердилось», - отметил спикер.

Он также сообщил, что наценка со стороны перекупщиков зачастую бывает весьма значительной.

«Мы провели работу во всех регионах. Направления - если это отпускной период, в основном, курортные места. Бывает, что дороже примерно на 50%. Есть факты в Астане, в Алматы, в Акмолинской области. Проблема носит системный характер, она не характерна для конкретного региона», - подчеркнул О. Бектенов.

При этом он отметил, что основная цель таких методов борьбы - профилактическая.

«Кем они являются? Это, в основном, частные лица, насколько они связаны или не связаны с администрацией вокзалов - это вопрос. Мы не ставили себе целью кого-то задержать, наказать. Наша задача - предать огласке факты, постараться добиться открытости. Я не могу сейчас точно сказать, имеет ли место сговор, потому что никаких досудебных расследований не проводилось. Это акция профилактического характера», - заявил он.