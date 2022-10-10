Какую компенсацию получат жители пострадавших от пожаров в Костанайской области домов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о компенсации, которую получат жители пострадавших от пожаров домов в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавшим в результате пожара, чье имущество (хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника) пострадало, частично будет выплачена компенсация по оценочной стоимости за утерю имущества», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, в рамках оказания социальной помощи пострадавшему населению Костанайской области – 23 тыс. получателям социальных выплат вне графика выплачены пенсии и пособия на общую сумму 1,1 млрд тенге, 2 тыс. 714 малообеспеченным семьям выплачена адресная социальная помощь в сумме 150,9 млн тенге, 91 семье из числа пострадавших назначена единовременная помощь в размере 50 месячных расчетных показателей (каждой семье) из местного бюджета, лица с инвалидностью, нуждающиеся в технических вспомогательных средствах обеспечены данными средствами, пострадавшим и не имеющим работу лицам оказана поддержка в рамках активных мер содействия занятости.



