Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Какую декларацию должны представлять госслужащие в 2021 году

    13 Января 2021, 18:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования. В пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК разъяснили, какую декларацию должны представлять государственные служащие в текущем году, передает МИА «Казинформ».

    До введения всеобщего налогового декларирования государственные служащие, приравненные к ним, их супруги ежегодно представляли в органы государственных доходов декларации о доходах и имуществе по форме 230.00.

    Однако, требования по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 230.00) прекращаются с 1 января 2021 года.

    Это связано с тем, что в 2021 году указанные лица должны будут представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, указав при этом активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года.

    Декларация представляется по месту жительства (пребывания):

    1) при представлении на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года;

    2) при представлении в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года.

    Необходимо учесть, что в случае получения в 2020 году имущественного дохода, дохода из источников за пределами Республики Казахстан и иных доходов, предусмотренных статьей 363 Налогового кодекса указанные лица, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в налоговый орган по месту нахождения (жительства). Срок представления данной декларации не позднее 31 марта 2021 года. С 2022 года такие доходы будут указываться в декларации по форме 270.00.

    В случае, если физическим лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая декларация подлежит отзыву.

    Напомним, что наступивший год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования.

    Налоговым законодательством внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

    Ранее сообщалось, кто будет предоставлять декларацию с 1 января 2021 года в Казахстане.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция Экономика Минфин РК Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Декларирование доходов чиновников в Казахстане приостановили до 2025 года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка