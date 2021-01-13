Какую декларацию должны представлять госслужащие в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования. В пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК разъяснили, какую декларацию должны представлять государственные служащие в текущем году, передает МИА «Казинформ».

До введения всеобщего налогового декларирования государственные служащие, приравненные к ним, их супруги ежегодно представляли в органы государственных доходов декларации о доходах и имуществе по форме 230.00.

Однако, требования по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 230.00) прекращаются с 1 января 2021 года.

Это связано с тем, что в 2021 году указанные лица должны будут представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, указав при этом активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Декларация представляется по месту жительства (пребывания):

1) при представлении на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года;

2) при представлении в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года.

Необходимо учесть, что в случае получения в 2020 году имущественного дохода, дохода из источников за пределами Республики Казахстан и иных доходов, предусмотренных статьей 363 Налогового кодекса указанные лица, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в налоговый орган по месту нахождения (жительства). Срок представления данной декларации не позднее 31 марта 2021 года. С 2022 года такие доходы будут указываться в декларации по форме 270.00.

В случае, если физическим лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая декларация подлежит отзыву.

Напомним, что наступивший год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования.

Налоговым законодательством внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

Ранее сообщалось, кто будет предоставлять декларацию с 1 января 2021 года в Казахстане.