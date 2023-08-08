Какую часть работающих в Казахстане могут заменить автоматы и искусственный интеллект?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аналитики Всемирного экономического форума оценили влияние цифровизации на мировой рынок труда. В своём отчёте о будущем сферы занятости до 2027 года эксперты международной организации пишут, что через пять лет 23% рабочих мест изменится. Основные данные, использованные для оценок специалистами ВЭФ, это результаты опроса более чем 800 работодателей из 45 стран, в том числе из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Главный акцент, который делают авторы отчёта — трансформация рынка труда в целом. Из-за автоматизации производства и внедрения информационных технологий через пять лет 83 млн из 673 млн рабочих мест могут вообще исчезнуть. Часть из них — 69 млн — могут быть переориентированы на другую работу благодаря появлению новых профессий.

Тот факт, что какие-то привычные профессии уйдут в прошлое, воспринимается скорее как положительный, нежели как отрицательный тренд. Отказ от рутинного ручного труда идёт в зачёт с прицелом на развитие новых производств, продвижение IT-технологий в бизнесе.

По оценкам экспертов, через пять лет 42% бизнес-задач планируется автоматизировать. Речь идёт об аналитике и обработке больших данных, использовании цифровых сервисов в работе. Чтобы удовлетворить спрос на такие информационные услуги, на рынке труда будут «с руками и ногами» брать тех, кто разбирается в big data, знает, что за зверь такой — BIM, и как обучить искусственный интеллект (ИИ). Уже сейчас высокий спрос на узкоспециализированных «айтишников» заставляет хедхантеров вербовать таких людей по всему миру. Через пять лет спрос на эти необходимые рынку профессии вырастет на 31%–40%.

Фото: finprom.kz

Чтобы понять, как автоматизация может повлиять на рынок труда в Казахстане, специалисты АО «Центр развития трудовых ресурсов» (организации, подведомственной Министерству труда и соцзащиты населения) провели собственное исследование. Они оценили, какие трудовые функции в каждой группе профессий могут быть автоматизированы или вовсе поручены ИИ. В расчёт брали данные по 8,7 млн занятых. 300 тысяч работающих не попали в выборку, так как по ним по разным причинам нет описания основных рабочих функций.

Итак, согласно выводам экспертов, профессии 75,1% работающих казахстанцев вряд ли будут автоматизированы в ближайшем будущем. Это утверждение относится к 6,5 млн трудящихся. Вероятность того, что служебные обязанности человека будут поручены производственным автоматам или ИИ, есть у 17% занятых в экономике (1,5 млн человек). Тех, кого уже потенциально вытеснили с рабочих мест технологии, в Казахстане насчитали 7,9%, или 686 тысяч человек.

Данные по влиянию ИИ в производстве на рынок труда, в отличие от показателей автоматизации, несколько иные. Это связано как со спецификой сырьевой экономики Казахстана, так и с медленным внедрением ИИ как более сложным цифровым процессом. Общая доля работников, чьи должностные обязанности не могут быть полностью или частично заменены ИИ, составляет 88,1% (7,7 млн человек). Умеренная вероятность такого сценария относится к 11,6% работающих, или к 1 млн человек. А вот высокую степень такой вероятности приписывают лишь 5 тысячам казахстанцев, или 0,1%. Как один из примеров таких профессий можно назвать менеджеров call-центров служб такси, чьи функции после прихода крупных агрегаторов практически полностью взяли на себя электронные системы.

Фото: finprom.kz

Самый высокий потенциал замещения части функций, выполняемых человеком, на автоматы или ИИ отмечен в сферах информации и связи (53,3%), финансов и страхования (52,1%). Большая доля занятости, которую можно автоматизировать, также наблюдается в экспертном секторе (46%) и сфере операций с недвижимостью (37,9%).

Средний потенциал автоматизации трудовых ресурсов в экономике Казахстана оценивается в 24,9%. Большинство производственных секторов приближены к этому значению. Среди них вероятность того, что ручной труд можно заменить на автоматизированный, меньше всего в тех отраслях, которые связаны с коммуникациями (образование — 20,8%, услуги по проживанию, питанию — 16,8%) или в низкоквалифицированном труде (например, в сельском хозяйстве — 14,7%). Хотя нужно отметить, что в крупных агропромышленных комплексах Казахстана ещё несколько лет назад начали внедрять технологии машинной дойки и автоматизированного кормления животных. Однако современных роботов вместо доярок не могут себе позволить мелкие и средние крестьянские хозяйства, которых в РК большинство.

Вот ещё примеры уже свершившегося замещения и новых профессий в Казахстане, которые появились благодаря автоматизации: ткач ковров на электронных станках, оператор беспилотных летательных аппаратов в горнодобывающей промышленности, BIM-техник, оператор производства изделий на основе наноматериалов, тестировщик онлайн-игр, асессор поисковых систем, 3D-моделист ювелирных украшений.

Фото: finprom.kz

Исходя из численности работников в каждом секторе, эксперты Центра развития трудовых ресурсов также дали прогнозы автоматизации рынка труда по регионам. Оказалось, что риск быть заменёнными роботами выше всего у жителей мегаполисов: в Алматы и Астане — более 35%, в Шымкенте — 33,5%.

«Наименьшая возможность автоматизации рабочих мест складывается преимущественно в сельскохозяйственных регионах, для которых характерен высокий уровень самозанятости населения. Так, в Туркестанской области уровень автоматизации оценивается в 17,9%, в области Жетысу— в 18,7%, Алматинской — в 19,9%, Жамбылской — в 20,3%», — говорится в отчёте аналитиков центра.

Аналогичны тенденции и по внедрению в регионах ИИ вместо человеческого труда. В лидерах всё также мегаполисы: в Алматы подобными технологиями можно заменить часть функций 17,8% рабочих мест, в Астане — 13,2%, в Шымкенте — 12,5%. К ним можно также добавить Атыраускую область, где благодаря современным технологиям в нефтегазовом секторе внедрение ИИ на рынке труда может достичь 15,3%.

Фото: finprom.kz

В автоматизации или замещении части функций ИИ важна не только отрасль, но и категория работников. Судя по анализу Центра развития трудовых ресурсов, больше всего функций может быть автоматизировано среди руководителей и госслужащих (58,9%). То есть фактически половину работы чиновников и руководящего состава можно оцифровать или отдать на откуп технологиям. 10,3% должностных обязанностей вполне возможно поручить искусственному интеллекту.

Высокий потенциал автоматизации имеют также специалисты-профессионалы (46,7%) и административные служащие (47,7%). Крайне сложно заменить тяжёлый ручной труд в строительстве, промышленности и транспорте (1,4%).

Фото: finprom.kz

Ранее сообщалось о преимуществах и недостатках применения искусственного интеллекта и его развитии в Казахстане.