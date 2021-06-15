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    10:20, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Какую часть Аральского моря удалось восстановить, рассказал Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы по восстановлению Аральского моря увеличена площадь поверхности воды на 40%. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации программы по восстановлению Аральского моря увеличена площадь поверхности воды на 40%, также ведется работа по посадке деревьев – саксаула - на высохшем дне моря», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина также обратил внимание на некоторые вопросы.

    «На сегодняшний день разрабатываются справочники по наилучшим доступным технологиям для крупнейших промышленных предприятий с целью сокращения выбросов в атмосферу. В этой связи поручаю Министерству экологии совместно с Министерствами финансов и национальной экономики обеспечить своевременную разработку этих справочников, которые должны учитываться на всех производствах страны», - отметил Аскар Мамин.

    Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды.


    Теги:
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