Какую часть Аральского моря удалось восстановить, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы по восстановлению Аральского моря увеличена площадь поверхности воды на 40%. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации программы по восстановлению Аральского моря увеличена площадь поверхности воды на 40%, также ведется работа по посадке деревьев – саксаула - на высохшем дне моря», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина также обратил внимание на некоторые вопросы.

«На сегодняшний день разрабатываются справочники по наилучшим доступным технологиям для крупнейших промышленных предприятий с целью сокращения выбросов в атмосферу. В этой связи поручаю Министерству экологии совместно с Министерствами финансов и национальной экономики обеспечить своевременную разработку этих справочников, которые должны учитываться на всех производствах страны», - отметил Аскар Мамин.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил активизировать работы по снижению уровня загрязнения окружающей среды.