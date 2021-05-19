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    Какой вред несут незаконно разработанные карьеры – депутаты направили запрос в Генпрокуратуру

    19 Мая 2021, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев выразил обеспокоенность влиянием на экологию незаконно разрабатываемых карьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поводом нашего депутатского запроса стали поднимаемые нашим населением вопросы в ходе недавних встреч с избирателями и жалобы, поступающие в социальные сети, связанные с невосполнимым вредом окружающей среде и здоровью населения, вызванным незаконной разработкой карьеров. Это становится причиной деградации земель, безвозвратной утери плодородного слоя почвы. Грубо нарушаются все принципы правового регулирования отношений, связанных с недрами и недропользованием. При этом не соблюдаются требования Экологического и Земельного кодексов в части обеспечения экологической безопасности, государственного регулирования использования природных ресурсов, охраны и рационального использования земель», - сказал Фахриддин Каратаев в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

    Он напомнил, что в предвыборной программе партии «Nur Otan» четко указано, что каждому гражданину должна быть обеспечена достойная жизнь.

    «И в этой связи мы не можем не реагировать на это. По данным Генпрокуратуры, за последние три года в республике зарегистрировано 303 уголовных правонарушений, связанных с незаконной разработкой карьеров. Из них в Акмолинской области - 32, в Алматинской области - 39, в Туркестанской области - 32, в Шымкенте - 11, в Павлодарской области - 23, Восточно-Казахстанской области - 27, в других областях также зарегистрированы подобные случаи. К примеру недалеко от города Нур-Султана выявлено 54 незаконных карьера, в Жамбылской области зарегистрировано 32 самовольных пользователей недрами. На сегодняшний день вопрос остается открытым», - констатировал депутат.

    Он подчеркнул, что данная ситуация вызывает обоснованное возмущение наших граждан и в ряде случаев является причиной социальной напряженности.

    «Так, недавно в селе Таскала Атырауской области сотни людей вышли на митинг с требованием закрыть карьер. В сельском округе Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области недропользователи занимаются добычей камня и песка из карьера, расположенного на расстоянии буквально в двух метрах от жилых домов, что не соответствует требованиям закона. Такие же ситуации возникают и в Карасайском районе. Аналогичная ситуация складывается и в Туркестанской области вдоль поймы рек Арысь, Бадам и Аксу. Рядом с рекой Боралдай уже шестнадцать лет работает карьер по добыче камня и песка. В результате проведения работ в карьере в реке резко упал уровень воды, в связи с откачкой воды краснокнижных рыб стало меньше в десять раз», - заключил мажилисмен.

    Для решения проблемы Ф. Каратаев предложил:

    - провести инвентаризацию состояния, безопасности и законности работы карьеров;

    - привести работу карьеров в соответствие с требованиями Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»;

    - повысить прозрачность процесса выделения земель под карьеры и добычу общих полезных ископаемых;

    - Генеральной прокуратуре Республики Казахстан провести проверку соответствия добычи ОПИ требованиям законодательства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология Генпрокуратура Мажилис
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