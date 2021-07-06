Какой видит столицу через 20-30 лет Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первому Президенту РК - Елбасы задали вопрос, какой он видит столицу через 20-30 лет во время интервью в документальном фильме «Қолтаңба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы задаете вопрос: «Какой будет столица через 20-30 лет? Следующее поколение будет свидетелем - столица будет расти и процветать. Численность города составит 2 млн-3 млн человек , и он войдет в список больших городов. Сейчас идет интенсивный темп урбанизации. В 300 крупных городах мира на сегодня сосредоточено 50% экономики мира. По данным экспертов, в будущем в 600 городах будет сосредоточена весь объем экономики. Потому что в таких больших городах будут развиваться наука, культура, искусство, специалисты», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев, отметив, что и город Нур-Султан войдет в список лучших городов.

«Одним из крупных всемирных городов должна стать наша столица, расположенная в центре Европы и Азии. Моя мечта такова. Это будут видеть наши дети. Слава Богу, увидят наши внуки, правнуки. Время дает оценку всему», - заключил Елбасы.

Напомним, что сегодня вышел документальный фильм «Қолтаңба» на телеканале Qazaqstan, в ходе которого Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении развития Нур-Султана.