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    Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане

    19 Июня 2023, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сейчас все большую популярность среди туристов приобретает отдых наедине с природой в глэмпингах. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глэмпинг представляет собой реальный бизнес-проект для среднестатистического предпринимателя и является более доступным для населения. За последнее время появилось 38 таких комплексов в 8 регионах страны», - сказал Асхат Оралов.

    Кроме того, как отметил министр, развитие визит-центров является важным аспектом. Эти центры служат пунктом первой остановки и отдыха туристов, а также способствуют повышению культуры организованного туризма.

    «За последние 2 года в стране было построено 11 визит-центров, включая 6 объектов, построенных частными инвесторами. В ближайшее время планируется открытие аналогичных центров в ущельях Батан, Бутаковка и на территории нацпарка «Көлсай көлдері», - добавил Асхат Оралов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Минкультуры
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