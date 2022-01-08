Какой ущерб понесли предприниматели Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте от массовых беспорядков пострадали около 10 объектов предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Шымкентского филиала НПП «Атамекен».

Также ранены около 10 сотрудников полиции.

В настоящее время подсчитываются потери разрушенных объектов предпринимательства в городе. А работники коммунального хозяйства убирают город.

«Все пострадавшие объекты предпринимательства расположены по улицам А. Байтурсынова, Д. Кунаева, Аргынбековой, где проходили забастовщики. В некоторых сломаны двери и окна, а в некоторых разграблены и повреждены потребительские товары. В магазине «Метро» произошел пожар, который удалось вовремя локализовать и потушить. Здание также было повреждено. Пострадали автотехника и офисы. Размер ущерба уточняется», - сказал директор Шымкентского филиала Нацпалаты Нурлан Кабиштаев.

Сегодня утром шымкентские предприниматели договорились о защите бизнеса, недопущении хулиганства и начали оказывать помощь полиции. Круглосуточная охрана правопорядка обеспечивается бесплатным питанием.

На территории, где расположены въездные ворота и административное здание, установлены блокпосты. Машины, въезжающие в город, проходят тщательную проверку.



