Какой ущерб нанесла саранча посевным площадям в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства сообщили, сколько гектаров посевных площадей повредила саранча в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защитные мероприятия против саранчовых вредителей проводятся во всех регионах страны. На сегодняшний день обработано 1 612,323 тысячи га, или 99,78% от объема, подлежащего обработке. Установлено, что в приграничных районах Актюбинской и Костанайской областей на 20 тысячах га сельскохозяйственных культур, в том числе на 10 тысячах га товарищества с ограниченной ответственностью «Кумкудук», 10 тысячах га товарищества с ограниченной ответственностью «Алтынсарино» наблюдалось нашествие саранчи», - отметили в Минсельхозе, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В указанных очагах распространения проведена химическая обработка против саранчовых вредителей. Повреждения сельскохозяйственных культур не наблюдалось.

«Также стало известно, что в Жангельдинском районе Костанайской области на 10 тысячах гектаров посевов крестьянского хозяйства «Алмаз» наблюдалось нашествие саранчовых. Были проведены обследования и химическая обработка. Зафиксировано только 0,5 тысячи гектаров поврежденных посевов. Возмещение ущерба не предусмотрено», - заявили в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что засуха в четырех регионах страны уничтожила 170 тысяч гектаров посевных площадей.