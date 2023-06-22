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    Какой урожай ждут в СКО

    22 Июня 2023, 20:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидают неплохой урожай – как минимум, не ниже прошлогоднего. Глава региона Айдарбек Сапаров считает прогнозы сложным делом, но предпосылки для хорошего урожая есть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А.Сапаров на брифинге отметил, что весенне-полевые работы аграрии завершили

    в оптимальные сроки, выполнили все агротехнические мероприятия. В том числе внесли минеральные удобрения. В этом году агроформирования региона приобрели их 200 тысяч тонн, что составляет 30% от общереспубликанского показателя. Аким области подчеркнул, что сохранение плодородия почвы – одно из условий получения стабильно высокого урожая.

    «Прогноз – дело сложное. Но самое главное: мы провели посевную кампанию в оптимальные сроки. Использовали качественные семена, вовремя получили горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения. По всем районам прошли осадки. Всходы дружные. Думаю, урожай будет не ниже прошлого года», - сказал А.Сапаров.

    В этом году общая посевная площадь составила 4,5 млн га с увеличением на 90 тысяч га за счет возврата земель в госсобственность. Из них под масличные заняли около 1 млн га. По словам акима области, это самый высокий показатель в стране. Посевные площади гречихи в 3 раза, в 2 раза - картофеля, моркови и капусты. А.Сапаров отметил, что этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребность региона.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Сельское хозяйство
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