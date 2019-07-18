Какой урожай ожидают в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году ожидают неплохой урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сказал на отчете перед депутатами маслихата аким области КумарАксакалов.

«Первый летний месяц у нас был достаточно прохладным и дождливым, средняятемпература колебалась на уровне 15-17 градусов. Весна была влажная. На 25%осадков больше, чем среднемноголетние значения. Создан влагозапас почвы. Изгода в год наша область - лидер по республике по внесению минеральныхудобрений. В этом году планируется внести 120 тыс. тонн на 2,7 млн га. Все этосоздает предпосылки для получения результата», - заключил глава региона.

Рассказал депутатам аким области и о работе по снижению изношенностимашинно-тракторного парка. За последние три года аграрии приобрели 660тракторов и 700 зерноуборочных комбайнов. С начала года уже купили 1080 единицна 19 млрд тенге.

«Обновляется машинно-тракторный парк, приобретается современнаявысокопроизводительная техника. Это позволит проводить посевную и уборочныекампании в оптимальные агротехнические сроки, увеличить качество иурожайность», - добавил К. Аксакалов.

Общая площадь посевов в этом году в регионе составила 4,2 млн га. В томчисле 1 млн га заняли масличные. По проекту «Северная соя» увеличилипосевы сои до 20 тыс. га. В следующем году планируют засеять соей 150 тыс. га.