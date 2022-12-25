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    Какой тип гриппа циркулирует в Актобе

    25 Декабря 2022, 07:26

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области регистрируется сезонный рост ОРВИ и гриппа. О ситуации с ОРВИ и о том, какой тип вируса гриппа циркулирует в регионе, рассказали на брифинге представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя ДСЭК Райхан Койшановой, в регионе зарегистрировано более восьми тысяч случаев ОРВИ. Врачи фиксирует рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    «С октября по апрель в республике ежегодно происходит сезонный рост заболеваний ОРВИ и гриппа. С 40 по 51 неделю в регионе выявлено 8060 случаев ОРВИ.

    Выявлено 244 случаев гриппа, в основном грипп регистрируется среди жителей Актобе. Грипп выявлен у 120 беременных, 80 детей в возрасте до 14 лет. В аналогичный период прошлого года всего было 16 случаев гриппа», - сказала Р. Койшанова.

    Свиного гриппа в Актюбинской области, по словам Койшановой, не выявлено.

    «Свиной грипп не зарегистрирован в области. Грипп в основном типа В и А. В частности выявлено 230 случаев гриппа типа В и 10 случаев типа А», - говорит Койшанова.

    Эпидситуация по КВИ в регионе стабильная, область находится в зеленой зоне.

    «С начала 2022 года в регионе выявлено более 10 тысяч случаев КВИ. В декабре было выявлено 38 случаев, в том числе 23 случая среди жителей Актобе, 18 случаев среди жителей Хобдинского района. В регионе проводится вакцинация от коронавируса.

    В целях профилактики рекомендуем вакцинироваться, не заниматься самолечением, а в общественных местах нужно носить маски», - добавила руководитель департамента.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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