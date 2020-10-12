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    Какой штраф грозит жителям Южной Кореи за нарушение масочного режима

    12 Октября 2020, 10:26

    СЕУЛ. РЕНХАП-КАЗИНФОРМ - Начиная со вторника, Южная Корея вводит обязательный масочный режим в общественном транспорте и общественных местах, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Если люди не будут носить маски в общественном транспорте и на демонстрациях, а также в медицинских учреждениях, то им грозит штраф в размере до 100 000 вон (87 долларов США).

    Организации, отвечающие за общественный транспорт, а также организаторы демонстраций будут оштрафованы на сумму до 3 миллионов вон за неспособность обеспечить соблюдение данных требований пользователями общественного транспорта или участниками собраний.

    Однако дети в возрасте до 14 лет и те, кто не может носить маски по состоянию здоровья, будут освобождены от этого требования. Людям также будет разрешено снимать маски в особых случаях, например, когда они умываются, едят или плавают.

    Штраф также может быть наложен на тех, кто стягивает маски с носа в общественных местах. Шарфы или определенные типы масок, которые не могут защитить других от вируса, не допускаются к использованию.

    Правительство планирует начать налагать штрафы на нарушителей, начиная со вторника.

    Местным властям будет разрешено регулировать количество мест, подлежащих обязательному ношению масок, в зависимости от ситуации с коронавирусом на местах.

    За последние сутки число новых случаев коронавируса в Южной Корее составило 58 случаев. Общее количество заболевших в стране составило 24 606 человек, а число умерших от COVID-19 - 432 человека.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Здравоохранение Южная Америка
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