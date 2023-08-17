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    Какой штраф грозит иностранцам за нарушение сроков пребывания в Казахстане

    17 Августа 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Иностранцам, прибывшим в Казахстан на срок свыше 30 суток для работы и учебы, оформляется разрешение на временное проживание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник Управления миграционной службы ДП Астаны Ербол Махметов обратился с просьбой к находящимся в столице иностранцам не нарушать законодательство страны.

    «Просим физические и юридические лица, которые принимают иностранцев, не допускать нарушения законодательства в части уведомления органов полиции относительно проживающих у них лиц», - сказал Ербол Махметов на брифинге в департаменте.

    По его словам, в случае нарушения правил пребывания иностранцы привлекаются к административной ответственности по статье 517 КРКоАП (нарушение сроков пребывания, выразившееся в невыезде из РК после истечения срока, установленного законодательством), размер которого будет дифференцироваться в зависимости от нарушений срока пребывания (к примеру, до 3 суток – предупреждение, до 5 суток – 10 МРП, до 10 суток – 15 МРП).

    Если иностранец нарушил срок пребывания свыше 10 суток, то административный протокол направляется в суд, где выносится решение – штраф в размере 25 МРП либо административное выдворение за пределы РК.

    «Иностранцам, прибывшим в страну на срок свыше 30 суток (для работы, учебы, лечения, бизнес-иммигрантам, а также с целью воссоединения семьи и на постоянное жительство), оформляется разрешение на временное проживание. С начала текущего года оформлено 27 731 разрешение», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК мигранты полиция
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