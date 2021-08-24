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    Какой рост экономики планируется обеспечить в 2022 году

    24 Августа 2021, 10:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений касательно экономического роста страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представленный проект республиканского бюджета, прежде всего, направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях. Реализация антикризисной макроэкономической политики позволила смягчить эффекты от пандемии и запустить процесс восстановления темпов экономического роста», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, в 2022 году планируется обеспечить рост экономики до 3,9%.

    «Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов качественного роста и продолжит оставаться ключевым фактором устойчивости экономики. Основными направлениями расходов бюджета станут обеспечение качественного и устойчивого развития реального сектора экономики, поддержки предпринимательства, развития социальной инфраструктуры, в том числе системы здравоохранения и образования, сфер культуры и спорта, а также безопасности и правопорядка», - отметил Премьер.

    «Министерствам нацэкономики и финансов совместно с Канцелярией Премьер-Министра обеспечить внесение законопроектов и прогноза социально-экономического развития в Парламент», - заключил А. Мамин.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Экономика
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