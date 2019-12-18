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    Какой регион Казахстана лидирует по количеству банкоматов

    18 Декабря 2019, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уровень проникновения филиальной и банкоматной сети в регионах Казахстана опубликовали в ranking.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество филиалов и дополнительных помещений БВУ на начало декабря 2019 года составило лишь 1,9 тысячи — на 2,4% меньше, чем в прошлом году. Банкоматная сеть, напротив, увеличилась на 8,3% и к ноябрю 2019 года достигла 11,7 тысячи устройств, из них 39,3% — с функцией приёма наличных денег (годом ранее — лишь 25,8%).Напомним, всего в РК работают 27 банков», - отмечено в сообщении.

    Согласно распространенным данным, среди регионов РК больше всего банковских помещений приходится на Алматы и Нур-Султане. В Алматы 336 филиалов и отделений — на 3 меньше, чем в прошлом году. Впрочем, доля города от РК выросла с 17,3% до 17,6%.

    В Нур-Султане 181 филиал— на 1 меньше, чем годом ранее. Доля от РК также выросла — с 9,3% до 9,5%.

    Кроме того, стоит отметить ВКО, где насчитывается 180 банковских помещений, и Карагандинскую область — 179 отделений и филиалов.

    Меньше всего филиалов в Кызылординской (52), Туркестанской (54) и Северо-Казахстанской (59 банковских помещений) областях.

    По количеству банкоматов на конец октября 2019 года также лидируют мегаполисы, Алматы и Нур-Султан. При этом в Алматы сеть увеличилась на 359 банкоматов, до 2,2 тысячи, в то время как в Нур-Султане, наоборот, сократилась на 240 устройств, до 1,4 тысячи.

    Также в лидерах Карагандинская область: 977 банкоматов, рост за год — на 149 шт. На тройку лидеров приходится 30,9% от всей банкоматной сети БВУ РК.

    Самый высокий уровень проникновения как филиальной, так и банкоматной сети ожидаемо приходится на Алматы и Нур-Султан. В Алматы на 100 тыс. жителей приходится 17,7 банковского отделения и 116,9 банкомата. В Нур-Султане на 100 тыс. жителей — 16,1 банковского помещения и 124,4 банкомата.

    В число лидеров по охвату населения банковскими помещениями также вошла Павлодарская область: на 100 тыс. человек — 14,5 отделения. По проникновению банкоматной сети среди лучших Атырауская область: 91,6 устройства на 100 тыс. жителей.

    Хуже всех охвачены филиальной сетью Туркестанская область, где на 100 тыс. жителей приходится лишь 2,7 помещения, и Шымкент — 8,1 отделения. Что касается банкоматной сети, в Туркестанской области и Шымкенте в совокупности на 100 тыс. жителей приходится лишь 32,2 банкомата.

    Автор:

    Серик Сабеков

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