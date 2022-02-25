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    Какой паводок ожидают в Актюбинской области

    25 Февраля 2022, 01:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области ведется активная подготовка к паводку. О том,, каким будет паводок в этом году рассказали представители ДЧС на брифинге в РСК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам замначальника ДЧС Кайрата Касыма, подготовка к паводку была начата с лета прошлого года, было разработано постановление акимата по обеспечению безопасности в паводковый период и реализованы ряд мероприятий.

    «На контроле находятся 34 населенных пункта, которые когда-либо подвергались подтоплениям, на 17 из них проведены инженерные работы, на остальных - по плану они будут проводиться до 2023 года.

    Ведется подготовка запасов ГСМ, запасено 70 тысяч тонн, инертных материалов - 2233 тонны, заготовлено 30 тысяч единиц мешкотары. Уточнены денежные средства на паводок в размере 220 млн тенге, заложены средства в бюджет на чрезвычайный резерв и резерв на неотложные нужды - это более 2 млрд тенге», - говорит К. Касым.

    По словам К. Касыма, с 18 по 22 января были проведены маршрутные обследования снежных покровов рек Илек и Каргала - снегозапасы по реке Илек на 40 процентов выше уровня прошлого года, по Каргале на 15 выше уровня прошлого года. Начаты очередные обследования, результаты которых будут известны в марте.

    «Глубина промерзания грунта составила 140 сантиметров в Алгинском районе и наименьший показатель - 27 сантиметров в поселке Родниковка Мартукского района. Снегозапасы больше в бассейне Илек на 50мм при норме 47, в бассейне реки Орь - 112 мм при норме 74 мм, в бассейне реки Темир - 62 мм при норме 61мм.

    Объем воды в трех водохранилищах составляет от 28 до 36 процентов от проектного значения. На Актюбинском водохранилище объем воды составляет 28 процентов, на Каргалинском - объем воды -32 процента, на Саздинском водохранилище - 36 процентов от проектного значения.

    Однако, несмотря на готовность к паводку, ежегодно возникают случаи, угрожающие подтоплению населенных пунктов и дорог, из-за несвоевременного вывоза снега, расчистки арыков и ливневок. В связи с этим специальная комиссия с 1 по 11 марта проверит готовность населенных пунктов к предстоящему паводку», - сказал К. Касым.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Паводок МЧС
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