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    Какой объем осадков в феврале ожидается в регионах РК

    8 Февраля 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество осадков в феврале текущего года предполагается около нормы на большей части республики. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что по консультативному прогнозу в феврале температура воздуха на большей части республики прогнозируется около климатической нормы (при норме среднемесячной температуры воздуха -12-12°C), в северной половине -1-11°C, в юго-западной половине страны, на крайнем юге Казахстана - выше нормы на 1 (при норме среднемесячной температуры воздуха на юге Туркестанской области и западе Мангистауской области 0+3С).

    «Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики при норме 8-27 мм, до 29 мм в горных районах востока страны), меньше нормы - в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской и на западе Костанайской областей при норме 6-23 мм, больше нормы - в Туркестанской, на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, в южной половине Алматинской и Жетысуйской областей при норме 7-42 мм, до 45-97 мм в горных районах юга и юго-востока страны», - добавил Галидолла Азидуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Погода Минэкологии
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