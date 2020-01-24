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    Какой  объем облигаций запланировал выпустить Минфин РК  на 2020 год

    24 Января 2020, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году Национальный банк РК продолжит взаимодействие с Министерством финансов по качественному развитию рынка государственных ценных бумаг. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжение получит активное взаимодействие с Министерством финансов по качественному развитию рынка государственных ценных бумаг, повышению его ликвидности, включению казахстанских государственных ценных бумаг в международные индексы развивающихся стран, что повысит спрос на них со стороны внешних инвесторов», - сказал Ерболат Досаев.

    Он также сообщил, что Нацбанк обеспечит выпуск краткосрочных нот сроком до года, а Министерство финансов – предложение средне- и долгосрочных облигаций.

    «Это позволит сформировать объективную кривую доходности, которая служит ориентиром по процентным ставкам. Министерству финансов предлагается увеличить долю облигаций сроком от 2 до 5 лет для широкого привлечения портфельных инвесторов», - добавил Ерболат Досаев.

    По его словам, для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов.

    По данным финрегулятора, на 2020 год Министерство финансов планирует выпуск облигаций сроком от 2 до 10 лет в объеме только 435 млрд. тенге и 1234 млрд. тенге – сроком свыше 10 и до 20 лет.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика Минфин РК Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год)
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