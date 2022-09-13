Какой объем целевых трансфертов получили регионы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы местных бюджетов за восемь месяцев текущего года составили 6,3 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не исполнено 155 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрены целевые трансферты на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 сентября им выделено 1,9 трлн тенге. Из них освоено – 95,6%. Не исполнено – 85 млрд. тенге, в том числе экономия – 7 млрд тенге, не освоено - 78 млрд тенге», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Наибольшее неосвоение, по словам министра, сложилось в Алматинской, Мангистауской, Карагандинской и Туркестанской областях.

«Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства», - пояснил Ерулан Жамаубаев.