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    Какой госзаказ будет размещен на подготовку по медицинскому и фармацевтическому направлению в РК

    11 Июля 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой государственный заказ будет размещен на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в этом году сообщается в проекте приказа Минздрава, размещенного на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе отмечено - разместить государственный образовательный заказ:

    1) на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях высшего и (или) послевузовского образования, на 2023-2024 учебный год в количестве 1100 мест;

    2) на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2023-2024 учебный год в количестве 1600 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров, в том числе 5 мест на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, для детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков

    и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей;

    3) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре на 2023-2024 учебный год в количестве 275 мест на конкурсной основе в организациях высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров;

    4) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в магистратуре в организации высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющих подготовку медицинских кадров и имеющих особый статус, на 2023-2024 учебный год в количестве 50 мест согласно приложению 2 к настоящему приказу;

    5) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в докторантуре PhD на 2023-2024 учебный год в количестве 160 мест согласно приложению 3 к настоящему приказу;

    6) на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием в резидентуре на 2022-2023 учебный год в количестве 2500 мест согласно приложению 4 к настоящему приказу;

    С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Фармацевтика
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