Какой эффект для экономики Казахстана будет иметь переход к углеродной нейтральности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил мнение касательно смягчения негативного эффекта для экономики Казахстана при переходе к углеродной нейтральности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для смягчения негативного эффекта для экономик наших стран было бы полезно выработать общую позицию касательно соответствия вводимых норм международным соглашениям, прежде всего в рамках ВТО», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент РК перечислил уже совершенные мероприятия на пути к данной цели.

«На национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу мы приняли новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счет освобождения от экологических платежей. Это позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий», - отметил Глава государства.

«Мы перестраиваем национальную торговую систему квотами на выбросы парниковых газов, гармонизируем ее с соответствующими международными системами. Соответствующим ведомствам предлагается обменяться опытом и подумать о возможности сопряжения двух систем», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.