Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Какой эффект для экономики Казахстана будет иметь переход к углеродной нейтральности

    30 Сентября 2021, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил мнение касательно смягчения негативного эффекта для экономики Казахстана при переходе к углеродной нейтральности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для смягчения негативного эффекта для экономик наших стран было бы полезно выработать общую позицию касательно соответствия вводимых норм международным соглашениям, прежде всего в рамках ВТО», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Президент РК перечислил уже совершенные мероприятия на пути к данной цели.

    «На национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу мы приняли новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счет освобождения от экологических платежей. Это позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий», - отметил Глава государства.

    «Мы перестраиваем национальную торговую систему квотами на выбросы парниковых газов, гармонизируем ее с соответствующими международными системами. Соответствующим ведомствам предлагается обменяться опытом и подумать о возможности сопряжения двух систем», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экология Промышленность Россия Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Совместное заявление президентов Казахстана и Германии для представителей СМИ
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу